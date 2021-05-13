В Павлодарской области эпидемиологи не впустили 4 граждан РФ и Кыргызстана без ПЦР-справок

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки на границе РК и РФ в Павлодарской области в карантинный стационар помещены пять казахстанцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки через границу прошли 332 человека, в том числе, 155 пеших и 177 водителей фуры; в карантинный стационар помещены пять казахстанцев. Коронавирусная инфекция с бессимптомным течением выявлена на автопереходе у двух водителей, осуществляющих перевозки в двухстороннем сообщении, жителей города Шымкент, пересекавших границу на посту «Косак», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Павлодарской области.

Четырём гражданам Кыргызстана и России, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования, был запрещён въезд в Казахстан. В Павлодарской области продолжается мониторинг за перемещением лиц на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы.

Напомним, двенадцатого мая эпидемиологи не впустили в Казахстан при въезде в Павлодарскую область через госграницу двух граждан Узбекистана и Кыргызстана.



