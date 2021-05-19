В Павлодарской области ЕНТ планируют сдавать 85% выпускников

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе оборудовали 290 мест для сдачи единого национального тестирования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С шестого мая по тридцатое июня впервые будет проведено ЕНТ в новом электронном формате с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера» на базе трёх пунктов ТОО «U-Future»: в Павлодаре на улице Толстого, 99, в Экибастузе на улице Энергетиков, 54 А, и в городе Аксу на улице Ауэзова, 6»,- рассказали в управлении образования Павлодарской области.

В 2021 году одиннадцатые классы в регионе оканчивают 4 483 человека, что на 711 человек больше, чем в 2020 году. Сдавать единое национальное тестирование (ЕНТ) планируют 3 811 (85%) выпускников. По данным областного управления образования , 3762 (98,7 процента) выпускников подали онлайн-заявление для участия в ЕНТ на сайте Национального центра тестирования. По состоянию на 19 мая приняли участие в ЕНТ 1 087 выпускников школ.

«Всего во всех пунктах оборудовано 290 мест (Павлодар - 150 мест, Экибастуз – 80 мест, Аксу – 60 мест). Каждому выпускнику предоставляется возможность два раза сдать ЕНТ и с лучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта», - отметили в ведомстве.

План проведения ЕНТ согласован с главным санитарным врачом области, заверили чиновники. В каждом пункте созданы условия для безопасного проведения тестирования: приняты меры по предотвращению скопления людей; установлены дезинфицирующие тоннели, тепловизоры, урны для использованных масок. Предусмотрено ограждение баррикадными лентами для обеспечения расстояния не менее двух метров между тестируемыми при запуске, а также при проведении ЕНТ. Во время тестирования будет организована работа медицинских пунктов.