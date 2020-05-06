В Павлодарской области дома сельчан обложили мешками с песком на случай паводка

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Дополнительные меры защиты от возможных подтоплений разливом Иртыша предприняли в городе Аксу Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с акимом города Аксу Балгабаем Ибраевым начальник регионального департамента по чрезвычайным ситуациям осмотрел защитные насыпи города и поселка металлургов. Градоначальник Аксу и начальник ДЧС встретились с жителями, чьи огороды и дворовые территории могут подвергнуться подтоплениям, - сообщили журналистам в департаменте по ЧС Павлодарской области. - Во время встречи жители не просили помощи у представителей власти. Несмотря на это, было принято решение провести укладку мешкотары по периметру домов и установить мерные линейки для точечных наблюдений за перепадами воды».

По данным спасателей, в Павлодарской области проходит период природоохранных попусков воды из Шульбинского водохранилища, расположенного на реке Иртыш. Начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Ернур Утегенов совершил объезд прибрежные участки реки Иртыш, подверженные подтоплению. По дороге в село Кенжеколь, расположенном в черте Павлодара, Е. Утегенов осмотрел шлюз-регулятор, пропускающий воду через автомобильную дорогу. Там, как и в поселке Ленинский Павлодара, глава ДЧС осмотрел защитные насыпи и обвалования, защищающие населенные пункты от разлива реки Иртыш.

«В заключение рабочей поездки Ернур Утегенов резюмировал, что угрозы подтопления населенным пунктам не наблюдаются», - отметили в пресс-службе департамента.