В Павлодарской области договоры на услуги помощника инвалида будут заключать напрямую

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В акимат Павлодарской области прибыла инициативная группа индивидуальных помощников, которые поддерживают людей с ограниченными возможностями. Они потребовали заключить с ними прямые договоры и изменить суммы заработной платы за оказанные услуги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

На совещании с представителями профильных ведомств прибывшие гости выступили с требованием о приобретении услуг индивидуального помощника по договорам возмездного оказания услуг напрямую с физическими лицами. Некоторые из них были не согласны и с действующим графиком работы помощника.

По данным областного управления координации занятости и социальных программ, всего в регионе более 1500 инвалидов 1-ой группы пользуются услугами индивидуального помощниками. Оплата им производится за счет местного бюджета. В областном центре из местного бюджета на эти услуги в 2020 году предусмотрели порядка 300 млн тенге.

«Этот вопрос на сегодняшний день очень актуальный и находится на контроле в Министерстве труда и социальной защиты населения, - говорит заместитель акима города Павлодара Светлана Гладышева. – Мы готовы удовлетворить требования помощников. На данный момент по обоюдному соглашению мы планируем расторгнуть договор с поставщиком услуг и разработаем типовой индивидуальный договор. Утверждённые Правила предоставления социальных услуг индивидуального помощника от министерства мы получим уже на следующей неделе».

Как отметила Светлана Гладышева, средства на выплату у них имеются, и размер оплаты будет зависеть от квалификации обслуживающего персонала. Выплаты будут производиться согласно предоставленным актам выполненных работ и прикрепленным маршрутным листам. По предварительным расчётам часовая заработная плата помощника будет составлять около 358 тенге. По её словам, сопровождение должно составлять не более восьми часов в день, именно за это время будет начисляться заработная плата.

«Мой ребёнок нуждается в постоянном и максимальном сопровождении, - говорит Елена Берет. - Этих средств, которые я получаю, мне не хватает. Я не могу устроиться на работу, так как должна постоянно находиться рядом с ним. Мне надо как-то платить налоги и кормить семью. Поэтому мы пришли не просто поговорить, а решить реальную проблему. Надеемся, что нам в этом вопросе помогут».

Отметим, что в городах Караганда и Усть-Каменогорск уже применяют практику заключения прямых договоров с физическими лицами.

Фото Диана Ерғалым