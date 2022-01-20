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В Павлодарской области дети стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19

20 Января 2022 20:02
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В Павлодарской области дети стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области дети стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19. Показатели схожи с августом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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В регионе каждые сутки все больше человек заражаются коронавирусом, среди них чаще встречаются дети и беременные. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Айдар Ситказинов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

По данным ведомства, от COVID-19 сейчас лечатся 246 детей.

«Видим тенденцию к росту заболеваемости среди детей. В прошлом году было так же: при «дельте», когда находились на пике, в среднем 50-70 детей попадали в стационар. Сейчас видим, что за короткий период – недели две – у нас количество госпитализированных детей увеличилось: 75 в больнице, 171 – на амбулаторном лечении», – рассказал Айдар Ситказинов.

В начале января в стационаре находилось десять несовершеннолетних с диагнозом коронавирусная инфекция. За пару недель госпитализировать детей стали в пять-семь раз чаще, добавил спикер.

«Места в стационарах есть, мы не отказываем в госпитализации, и родители настаивают, побаиваются, что могут быть ухудшения, – сказал Айдар Ситказинов. – В основном это случаи средней степени тяжести – с катаральными проявлениями, температурой. «Тяжёлых» среди них нет».

Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19. Коронавирус выявили у 710 человек. При этом «омикрон» в регионе пока не подтвержден.

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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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