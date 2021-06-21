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    14:20, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области дети примерили полицейские бронежилеты

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка дали школьникам из Щербактинского района примерить свое снаряжение и посидеть в кабинах служебных авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники полиции рассказали детям о своей работе и показали, в чем именно она заключается. Учащиеся познакомились со служебными машинами, оборудованными спецсредствами, по очереди побывали за рулём полицейских машин, – рассказал заместитель начальника отдела полиции Щербактинского района Павлодарской области Рустам Кизатов.

    Сельские полицейские продемонстрировали детям из пришкольного лагеря «Солнышко» школы с гимназическими классами Щербактинского района свои средства индивидуальной защиты. Дети, примерив бронежилеты, защитные маски, поняли, насколько они тяжелы, на себе почувствовали тяжесть снаряжения, которое носят стражи порядка. В ходе экскурсии сотрудники правоохранительных органов рассказали ребятам о причинах аварий на дорогах на конкретных примерах, которые можно было избежать.

    «В одном случае требовалось всего лишь пристегнуть ремень, в другом – не спешить на дороге. Ребята узнали, насколько хрупкой является человеческая жизнь, и как важно соблюдать правила дорожного движения», – добавил Рустам Кизатов.

    Со школьниками провела беседу капитан полиции Надежда Горюцкая, которая рассказала им о том, какие преступления чаще всего совершаются молодыми людьми, и как обезопасить себя в разных жизненных ситуациях. Многие из ребят после этой встречи решили связать свою профессиональную жизнь с полицией.

    «Есть моменты, которые могут омрачить ребятам отдых. Это неприятности несчастные случаи, травмы; именно поэтому средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района постоянно сотрудничает с представителями щербактинской полиции», – дополнили в отделе образования района.


    Теги:
    Правоохранительные органы Павлодарская область
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