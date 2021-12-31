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В Павлодарской области дети получили подарки от имени Президента Казахстана

31 Декабря 2021 10:40
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В Павлодарской области дети получили подарки от имени Президента Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В каждый праздничный набор от имени Главы государства вошли книга, мягкая игрушка, поздравительная открытка, сладкий подарок и денежный сертификат, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«От имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония вручения новогодних подарков», - сообщили в акимате Успенского района Павлодарской области.

Подарочный набор от имени Главы государства состоит из книги, мягкой игрушки, поздравительной открытки, сладкого подарка, денежного сертификата на сумму 165900 тенге.

В поздравительной открытке Президент обратился к детям с такими пожеланиями: «Молодой друг! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть этот праздник принесёт вам незабываемую радость! У тебя светлое будущее, ведь ты - родом из независимого Казахстана. Желаю тебе крепкого здоровья, дальнейших успехов! Хорошо изучай свой урок и всегда достигай намеченных целей! Пусть будет много друзей! Пусть исполняться мечты!».
В акимате района добавили, что подарки вручены 4 детям. Их получили сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, ребятишки с особыми образовательными потребностями, инвалиды, а также одарённые дети, достигшие успехов в учёбе, спорте, творчестве или общественной жизни.

Фото акимата Успенского района Павлодарской области.


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#Павлодарская область   #Социальная поддержка   #Акимат   #Общество   #Новый год  
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Автор:

Антон Гагарин

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