Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

В Павлодарской области через границу не пустили 3 граждан стран СНГ

Автор:  
Антон Гагарин
13 Октября 2021, 14:50
В Павлодарской области через границу не пустили 3 граждан стран СНГ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области не впустили в Казахстан трех иностранцев. У двух россиян и одного узбекистанца не было справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки запрещён въезд в страну трём гражданам СНГ: 2 гражданам Российской Федерации и 1 гражданину Узбекистана, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там рассказали, что за сутки через пограничный пост, расположенный на территории Павлодарской области в Казахстан прошли 511 человек.

«За последние сутки через границу прошло 511 человек, из них 266 пеших и 245 водителей фур. В карантинный стационар помещено 5 казахстанцев», - добавили в ДСЭК.

По информации эпидемиологов, подтверждённых случаев КВИ на автопереходах не выявлено.

С момента введения ограничений (с 19 сентября 2020 года) в Павлодарскую область прибыли 213 817 человек, проведено 43 153 ПЦР-обследования, выявлено 268 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования было помещено 4 914 граждан Казахстана, сообщили в департаменте. В республику не пустили из-за отсутствия справок о ПЦР-обследованиях 2 763 нерезидента страны.


Павлодарская область   Безопасность   Пограничники   Коронавирус в РК   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной