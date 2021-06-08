В Павлодарской области будут искать живущих с нарушением миграционного законодательства людей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе началась операция «Мигрант», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут проведены проверки адресов, по которым проживают постоянно проживающие и временно пребывающие иностранцы, а также подворные и поквартирные обходы на административных участках, обслуживаемых участковыми инспекторами полиции, уделив особое внимание проверке частного жилого сектора, дачных массивов, общежитий с целью выявления иностранцев, проживающих с нарушением сроков пребывания», - рассказал начальник управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Арман Уалиев.

По его словам, с седьмого по шестнадцатое июня в Павлодарской области пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» для поддержания должного общественного порядка, предупреждения, выявления и пресечения фактов нелегальной миграции, а также нарушений правил пребывания в Казахстане, которые допускают иностранцы и люди без гражданства.

«В период мероприятия внимание полицейских направлено на выявление и отправку из страны иностранцев и лиц без гражданства, не исполнивших решения суда о выдворении. Для иностранцев, не имеющих возможности урегулировать свой правовой статус в Казахстане, могут быть привлечены местные исполнительные органы и филиалы Международной организации по миграции, иностранными представительствами в Республике Казахстан для оказания содействия в выезде», - добавили в ДП области.