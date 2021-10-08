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    13:45, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области авто с иностранными номерами нарушили ПДД на 172 млн тенге

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нарушения правил дорожного с участием машин с иностранными номерами павлодарская полиция фиксирует каждый день, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека и 75 получили различные травмы. Все они были совершены на авто с иностранными номерами», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    За 9 месяцев стражи порядка зарегистрировали порядка 10 тысяч нарушений правил дорожного движения, выявленных автоматизированными системами фиксации, и наложили штрафов 172 миллиона тенге штрафов.
    «На автодороге Омск–Майкапчагай водитель автомашины марки «Вольво» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-21093». Водители автомашин с различными травмами были госпитализированы в больницу», - привели пример в правоохранительных органах.
    По мнению полицейских, такое поведение на дороге недопустимо, так как это не просто нарушение правил, это отсутствие гражданского самосознания.
    «Правонарушитель лишён прав на 6 месяцев, также ему выписано 2 административных протокола», - отметили в ДП региона.


    Теги:
    МВД РК ДТП Правоохранительные органы Павлодарская область
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