В Павлодарской области активизируют скрининг среди работников крупных предприятий
«Соглашение, которое предусматривает направление работников предприятий Павлодарской области на скрининг и социальный отпуск для проверящихся, подписали представители управления здравоохранения, управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и региональный профсоюзный центр», - сообщили журналистам в управлении здравоохранения Павлодарской области.
По данным облздрава, меморандум подписали главы ведомств Ардак Ситказинов, Айбек Турсынгалиев и Динара Айтжанова. Стороны договорились, что соответствующие соглашения подпишут поликлиники и крупные работодатели Павлодарской области о прохождении работников предприятий скрининговых исследований.
«При прохождении скрининга будет предоставляться социальный отпуск не менее трех рабочих дней в год с сохранением заработной платы», - пояснили в управлении здравоохранения региона.
Кроме того, работодатели будут предоставлять в поликлиники списки тех, кто подлежит прохождению осмотра.