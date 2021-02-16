В Павлодарской области активизируют скрининг среди работников крупных предприятий

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В частности, проверять будут на выявление рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака, сахарного диабета, глаукомы и артериальной гипертензии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение, которое предусматривает направление работников предприятий Павлодарской области на скрининг и социальный отпуск для проверящихся, подписали представители управления здравоохранения, управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и региональный профсоюзный центр», - сообщили журналистам в управлении здравоохранения Павлодарской области.

По данным облздрава, меморандум подписали главы ведомств Ардак Ситказинов, Айбек Турсынгалиев и Динара Айтжанова. Стороны договорились, что соответствующие соглашения подпишут поликлиники и крупные работодатели Павлодарской области о прохождении работников предприятий скрининговых исследований.

«При прохождении скрининга будет предоставляться социальный отпуск не менее трех рабочих дней в год с сохранением заработной платы», - пояснили в управлении здравоохранения региона.

Кроме того, работодатели будут предоставлять в поликлиники списки тех, кто подлежит прохождению осмотра.

