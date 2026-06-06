В Павлодарской области акима наказали за отсутствие туалета для людей с инвалидностью

В отношении акима Коктубекского сельского округа Акимбека Темиргалинова составили протокол за отсутствие санитарного узла для лиц с инвалидностью в здании акимата. Чиновник, между тем, попытался оспорить наказание, передает корреспондент агентства Kazinform.

С проверкой в акимат Коктубекского сельского округа по представлению прокуратуры в марте 2026 года пришли сотрудники Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Павлодарской области. В ходе проверки было установлено, что в здании отсутствует туалет, адаптированный для лиц с инвалидностью. Это стало основанием для составления административного протокола в отношении сельского акима.

Штраф составил более 216 тысяч тенге, однако оплачивать его Акимбек Темиргалинов не стал и подал иск в суд с требованием отменить взыскание. Он пояснил, что вину признает, однако ранее обращался в вышестоящий акимат с просьбой о выделении средств на установку санитарного узла. При этом отдельного обращения именно по оборудованию туалета для лиц с инвалидностью им подано не было.

— Судом установлено, что Темиргалинов А.К. является должностным лицом — акимом сельского округа и с 2022 года осуществляет руководство государственным учреждением, а также отвечает за обеспечение соблюдения требований законодательства о доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения. В здании госучреждения, расположенного в селе Коктобе Майского района Павлодарской области, отсутствует оборудованный санитарный узел, не обеспечены условия доступности для лиц с инвалидностью, что подтверждается пояснениями Темиргалинова А.К. и иными доказательствами, имеющимися в деле, — говорится в постановлении межрайонного суда города Аксу Павлодарской области.

Изучив материалы дела и пояснения сторон, суд пришел к выводу, что административный протокол был составлен правомерно.

Постановление о штрафе в размере 216 тысяч тенге оставлено без изменения, а иск акима — без удовлетворения.

Напомним, в Казахстане планируют внедрить KPI для акимов по созданию инклюзивной среды.