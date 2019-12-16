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вчера 19:26
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вчера 17:24
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В Павлодарской области 56 спасенных полицией пассажиров из Узбекистана продолжили путь домой
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские угостили пассажиров замерзающего автобуса горячим чаем и баурсаками, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Полицейские помогли устранить неполадку. К обеду следующего дня неполадка была устранена. Автобус заправили, а всех пассажиров угостили горячим чаем, баурсаками и едой полицейские Калкаманского отдела полиции города Аксу», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Перед отъездом граждане Узбекистана поблагодарили павлодарских полицейских за помощь, радушный прием и пожелали удачной службы.
Напомним, вчера, во время патрулирования на автодороге Павлодар - Нур-Султан, сотрудники роты патрульной полиции заметили стоявший на обочине автобус. У автобуса сломалась ступица заднего колеса. В салоне находилось 56 пассажиров, среди которых один ребенок, и два водителя. Все пассажиры - граждане Республики Узбекистан.
Рейсовый автобус следовал из Российской Федерации в Узбекистан. Из-за поломки пассажирский транспорт несколько часов простоял на трассе, люди стали мерзнуть в холодном салоне. Полицейские доставили всех пассажиров в ближайший кемпинг, чтобы люди могли согреться.Видео Департамента полиции Павлодарской области
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