В Павлодарской области 56 спасенных полицией пассажиров из Узбекистана продолжили путь домой

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские угостили пассажиров замерзающего автобуса горячим чаем и баурсаками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские помогли устранить неполадку. К обеду следующего дня неполадка была устранена. Автобус заправили, а всех пассажиров угостили горячим чаем, баурсаками и едой полицейские Калкаманского отдела полиции города Аксу», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Перед отъездом граждане Узбекистана поблагодарили павлодарских полицейских за помощь, радушный прием и пожелали удачной службы.

Напомним, вчера, во время патрулирования на автодороге Павлодар - Нур-Султан, сотрудники роты патрульной полиции заметили стоявший на обочине автобус. У автобуса сломалась ступица заднего колеса. В салоне находилось 56 пассажиров, среди которых один ребенок, и два водителя. Все пассажиры - граждане Республики Узбекистан.

Рейсовый автобус следовал из Российской Федерации в Узбекистан. Из-за поломки пассажирский транспорт несколько часов простоял на трассе, люди стали мерзнуть в холодном салоне. Полицейские доставили всех пассажиров в ближайший кемпинг, чтобы люди могли согреться.

Видео Департамента полиции Павлодарской области