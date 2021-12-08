В Павлодарской области 52 иностранца наказаны за нарушения миграционного законодательства

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция региона до 12 декабря проводит операцию «Мигрант», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» павлодарскими полицейскими установлено, что не все иностранцы урегулировали своё положение», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Начальник миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Арман Уалиев рассказал, что только за первый день этой операции привлечено к административной ответственности 114 граждан: за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан 52 гражданина стран СНГ и 62 гражданина Казахстана.

«В отношении восьми иностранцев принято решение о выдворении из страны, установлено 9 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. По всем фактам работодатели привлечены к ответственности по статье 519 КРКоАП («Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан» - Казинформ), - сообщил Арман Уалиев.

Ещё 53 казахстанца привлечены к административной ответственности за то, что не обеспечили соблюдение иностранцами установленных правил пребывания в Казахстане. Например, 6 декабря полицейские задержали 27-летнего гражданина Республики Таджикистан.

«Постановлением специализированного административного суда города Павлодара ещё 10 апреля 2019 года в отношении него было принято решение о выдворении за пределы Республики Казахстан, которое до настоящего времени иностранцем не исполнено. В настоящее время согласовано постановление о применении к нему превентивного ограничения свободы передвижения с принудительным выдворением за пределы Республики Казахстан!», - добавили в департаменте.

Мужчина водворён в специальный приёмник сроком на 30 суток для дальнейшего выдворения из страны. А в городе Аксу, в одном из спортивных комплексов, задержаны четверо граждан Республики Узбекистан в возрасте от 30 до 50 лет, которые ремонтировали здание без соответствующего разрешения.

«За нарушение законодательства нашей страны все они привлечены к ответственности по статье 517 части 5 КРКоАП. Также наказан и 28-летний работодатель за незаконный наём иностранцев на работу», - дополнил спикер.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» продлится до 12 декабря.