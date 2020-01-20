В Павлодарской области 52 человека не сдали ЕНТ из-за запрещенных предметов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 32 участника сдачи ЕНТ в Павлодарской области были удалены еще на входе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения Единого национального тестирования при запуске были удалены 32 человека, в аудитории при сдаче выявлены 20 нарушителей правил. В основном удалялись из-за использования смартфонов и шпаргалок», - сообщили журналистам в Антикоррупционной службе Павлодарской области.

16-19 января в Павлодарской области проходило Единое национальное тестирование. Заявки на участие подали 2698 выпускников, в результате приняли участие 2494 человека, что составляет 92 процента. Тестировались учащиеся в пяти пунктах: в одном из вузов Павлодара, в Иртышском, Баянаульском районах, в Аксу и Экибастузе.

«Доказать или опровергнуть нарушение помогали видеокамеры, установленные в каждом пункте сдачи ЕНТ, - уточнили антикоррупционщики. - По итогам ЕНТ преодолевшие пороговый уровень выпускники получат сертификаты с правом обучения на коммерческой основе в вузах РК».

Главная задача при сдаче ЕНТ - обеспечить честное прохождение тестирования, не допустить списывания и использования запрещенных предметов, напомнили в департаменте. На основании приказа МОН РК в качестве наблюдателей утвердили сотрудников проектного офиса «Ертіс-адалдық алаңы», членов специальной мониторинговой группы и сотрудников Антикоррупционной службы Павлодарской области.

В связи с изменениями в 2019 году в правилах проведения ЕНТ выпускники могут проходить тестирование четыре раза в год. Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта обязательно нужно сдать ЕНТ в июне.

