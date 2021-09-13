РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области 3 человека погибли в двух ДТП

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В обоих случаях аварии случились из-за того, что водители уснули за рулём, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «7 сентября, около 03.30, на 113-м километре автодороги Павлодар-Кызылорда, в районе третьей насосной станции, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, где 34-летний водитель автомашины «Тойота Камри» совершил столкновение с дорожным металлическим отбойником, а после автомобиль, изменив траекторию движения, столкнулся с автомашиной «МАЗ», сцепленной с тралом «Shengrun». Сам водитель пояснил, что «вроде бы уснул»: в результате ДТП два пассажира автомашины «Тойота Камри» от полученных травм скончались на месте происшествия», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    Он отметил, что по этому случаю начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК Республики Казахстан.

    «Ещё одна авария со смертельным исходом произошла 10 сентября, в 01.10, на автодороге «Павлодар-Нур-Султан», недалеко от посёлка Шидерты. Водитель «Тойота Камри», находясь в утомлённом состоянии, заснул за рулём и совершил столкновение с КамАЗом, сцепленным с прицепом, который двигался в попутном направлении», - рассказали о трагедии в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В результате один пассажир автомобиля «Тойота Камри» скончался, а второй с множественными травмами доставлен в больницу. Уже проводится досудебное расследование, отметили в правоохранительных органах. В 2021 году на дорогах Павлодарской области зарегистрировано 356 аварий, в которых погиб 31 человек. Ещё 504 получили различные травмы.

    Теги:
    МВД РК ДТП Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!