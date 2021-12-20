В Павлодарской области 21 бизнесмен по грантам «Дорожной карты бизнеса» реализовал свои идеи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На расширение микрокредитования в городах и моногородах Павлодарского Прииртышья было выделено в этом году 716,1 миллиона тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в регионе 1 464 субъекта малого и среднего бизнеса получили финансирование по программе «Дорожная карта бизнеса-2025» на 8,4 миллиарда тенге. Было одобрено на 592 проекта больше, чем в прошлом году», - сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

По данным УПИИР, 21 предприниматель региона, благодаря гранту «Дорожной карты», смог воплотить свою идею в жизнь. Девять из них относятся к категории социально уязвимых граждан, восемь - к категории молодых предпринимателей в возрасте до 29 лет. В 2021 году впервые за всю историю принимают документы и оценивают проекты через информационную систему «QOLDAU». Предприниматели в онлайн-режиме подавали заявки, через видеоконференц-связь защищали свои проекты и отслеживали результаты тоже онлайн.

«Подвести недостающую инфраструктуру бизнесмены также смогли с помощью «Дорожной карты». Для подведения инженерных коммуникаций к 14 проектам были выделены 2,4 миллиарда тенге, - рассказали в управлении. - По программе «Экономика простых вещей» с начала года государство поддержало 47 проектов на общую сумму 7,4 миллиарда тенге. Госпрограмма направлена на насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей, а также расширение производства в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе».

А вот на расширение микрокредитования в городах и моногородах Павлодарского Прииртышья выделено в этом году 716,1 миллиона тенге. 82 предпринимателя получили льготные кредиты, добавил источник. Больше всего проектов (39) одобрено в Павлодаре. На втором месте - Экибастуз с 17 проектами, на третьем - Аксу, где одобрено 16 проектов.

«Экономика простых вещей» в первую очередь направлена на поддержку социально-уязвимых слоёв населения, безработных, а также действующих предпринимателей, - подчеркнули в УПИИР. - По итогам года по Павлодарской области наблюдается динамика основных показателей малого и среднего бизнеса: рост количества действующих субъектов МСБ на 3,5% к 2020 году (46 737 единицы), рост выпуска продукции субъектами МСБ по итогам первого полугодия на 9,8% к соответствующему периоду 2020 года (395,5 миллиарда тенге), рост численности занятых в МСБ на 3,2% к 2020 году (132,9 тысячи человек)».



