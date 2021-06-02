В Павлодарской области 152 иностранца наказаны за нарушение правил пребывания

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года в регионе приняты решения о выдворении из Казахстана в отношении 13 иностранцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За пять месяцев текущего года сотрудниками миграционной службы Павлодарской области привлечён к административной ответственности 2701 гражданин, из них 276 иностранцев и 2425 граждан РК», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Там отметили, что 152 иностранца наказаны за нарушение правил пребывания.

«296 понесли наказание за нарушение принимающими лицами правил пребывания иностранных граждан. За незаконное использование иностранной рабочей силы к административной ответственности привлекли 30 правонарушителей», - отметил начальник управления миграционной службы департамента полиции региона Арман Уалиев.

Сотрудники правоохранительных органов выявили больше 2148 человек, живущих в Казахстане с нарушением правил регистрации. В их числе - 2090 граждан Казахстана и 58 иностранцев. В суды направлены 192 дела об административных правонарушениях.

«Приняты решения о выдворении из страны в отношении 13 иностранцев. Наложено административных штрафов на общую сумму 40 миллионов 151 тысяча тенге; установлены 87 неплательщиков алиментов из 172 объявленных в розыск, а также 50 должников из 96 разыскиваемых», - привели статистику в департаменте.