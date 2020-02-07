В павлодарской колонии осужденный разработал технологию производства извести

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Необычное производство открыто в павлодарской колонии средней безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На базе учреждения средней безопасности АП-162/2 департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области открыт цех ТОО «Майкаинский известковый завод». Этот цех занимается разработкой новой технологии для обжига рудных и не рудных полезных ископаемых с применением новых физических принципов на основе технологии, созданной и запатентованной осужденным учреждения. Речь идет о полностью автоматизированной, с компьютерным управлением, энергоэффективной, ресурсосберегающей, экологически чистой и безотходной технологии комплексного мелкодисперсного углесжигания в мобильном технологическом комплексе, примененном на заводе чистых металлов АО «Кенжер» в городе Караганда в интересах ТОО «Майкаинский известковый завод», сообщила журналистам пресс-служба ДУИС по Павлодарской области.

Находясь в месте лишения свободы, осужденный в Павлодаре смог не только открыть производство, но и дать работу другим осужденным.

«Сегодня в цехе работают пять человек, однако ближе к лету запланировано расширение производства и трудоустройство большего количества осужденных», - отметил начальник учреждения АП-162/2 Ерлан Онбаев. - Главой государства Касым-Жомартом Токаевым утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания народу Казахстана от второго сентября 2019 года, где в третьем разделе «Эффективный малый и средний бизнес - прочная основа развития города и села» предусматриваются развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, рост конкуренции, что играет важную роль в социально-экономической и политической жизни страны».