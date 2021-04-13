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    23:18, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    В павлодарском СИЗО провели церемонию бракосочетания

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В СИЗО Павлодара заключили брак. Поженившиеся хотят завести трёх детей, а история их отношений начинается в 2018 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в следственном изоляторе города Павлодара заключено четыре брака. Регистрацию брака для будущих семей провела специально приехавшая для этого сотрудница РАГСа», - рассказали в департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    Там отметили, что по Кодексу Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», она провела церемонию, соблюдая все традиции этого торжественного мероприятия и карантинные ограничения. Одна из историй началась ещё в 2018 году.

    «По сложившимся обстоятельствам новобрачные не успели заключить официальный брак. Со слов жениха, сила их брака заключается в любви и уважении друг к другу, и ограничение свободы не будет препятствием для их брака», - дополнили в ДУИС.

    Пожелавшие вступить в брак имеют одинаковые хобби: рыбалка, музыка и спорт. Боле того, как рассказали в департаменте, новобрачные в будущем планируют завести иметь троих детей и уже ждут первенца.

    «Заключение официального брака с осуждённым имеет преимущества, которые заключаются в признании супруги общественным защитником, что обеспечивает регулярное посещение супруга во время его нахождения в местах лишения свободы. Также после вступления приговора в законную силу один из супругов имеет право на получение разрешения на длительное свидание, - прокомментировал начальник павлодарского следственного изолятора АП-162/1 Адильхан Капышев.

    По его словам, поддержание социально полезных связей людей, находящихся за решёткой, - самая важная задача сотрудников учреждения. Новобрачных поздравили сотрудники СИЗО, которые вручили им свидетельства о заключении брака. Невеста взяла фамилию супруга, подчеркнули в ДУИС.

    Теги:
    Пенитенциарная система Общество Павлодарская область
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