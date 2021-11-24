В павлодарском облздраве прокомментировали случай с переставшей ходить после обморока девочкой

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе 11-летняя школьница упала в обморок, а затем не смогла идти и была госпитализирована – в управлении здравоохранения по её излечению делают благоприятный прогноз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребёнок ходить может, но имеет слабость в ногах» - павлодарский облздрав о переставшей ходить после обморока девочке.

«Ребёнок ходить может, но имеет слабость в ногах. Слабость вызвана из–за интоксикации», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Как стало известно, 11-летняя Арина Айтнякова из Экибастуза перестала ходить после обморока. Четвёртого октября, когда девочка собиралась утром в школу, она упала в обморок. Придя в себя, Арина почувствовала сильную боль в ногах, не позволившую ей ходить.

По данным управления здравоохранения Павлодарской области, у ребёнка оказалась соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы и неуточнённый артрит. В поставленном диагнозе значится также стрептококковый фарингит средней степени тяжести. И всё это – с сопутствующими недугами.

«Лечение получала в стационаре в полном объёме согласно диагнозу. Общее состояние с положительной динамикой, удовлетворительное, - отметили в управлении. - При мониторировании регрессия респираторных симптомов и признаков воспаления, нормализовались общеклинические лабораторные исследования; по результатам визуализации лёгких – положительная рентгенологическая картина».

Согласно информации медиков, Арина выписана с улучшением для дальнейшего наблюдения по месту жительства. При выписке девочка передвигается самостоятельно. С мамой провели беседу, дав ей рекомендации.

Также стало известно, что, когда девочка только была госпитализирована, у неё взяли ПЦР-тест на COVID-19, и он оказался положительным. Девочку направили в инфекционное отделение детской областной больницы в Павлодаре. Хотя до обморока у Арины не было симптомов КВИ. Не выявила патологий и проведённая КТ головного мозга.

«За период госпитализации проведены обследование и лечение согласно протоколу диагностики и лечения, - добавили в управлении здравоохранения региона. - Прогноз благоприятный».

Вместе с тем, стало известно, что симптомы заболевания у девочки, окончательно не прошли.