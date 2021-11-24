РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:48, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В павлодарском облздраве прокомментировали случай с переставшей ходить после обморока девочкой

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе 11-летняя школьница упала в обморок, а затем не смогла идти и была госпитализирована – в управлении здравоохранения по её излечению делают благоприятный прогноз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ребёнок ходить может, но имеет слабость в ногах» - павлодарский облздрав о переставшей ходить после обморока девочке.

    «Ребёнок ходить может, но имеет слабость в ногах. Слабость вызвана из–за интоксикации», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

    Как стало известно, 11-летняя Арина Айтнякова из Экибастуза перестала ходить после обморока. Четвёртого октября, когда девочка собиралась утром в школу, она упала в обморок. Придя в себя, Арина почувствовала сильную боль в ногах, не позволившую ей ходить.

    По данным управления здравоохранения Павлодарской области, у ребёнка оказалась соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы и неуточнённый артрит. В поставленном диагнозе значится также стрептококковый фарингит средней степени тяжести. И всё это – с сопутствующими недугами.

    «Лечение получала в стационаре в полном объёме согласно диагнозу. Общее состояние с положительной динамикой, удовлетворительное, - отметили в управлении. - При мониторировании регрессия респираторных симптомов и признаков воспаления, нормализовались общеклинические лабораторные исследования; по результатам визуализации лёгких – положительная рентгенологическая картина».

    Согласно информации медиков, Арина выписана с улучшением для дальнейшего наблюдения по месту жительства. При выписке девочка передвигается самостоятельно. С мамой провели беседу, дав ей рекомендации.

    Также стало известно, что, когда девочка только была госпитализирована, у неё взяли ПЦР-тест на COVID-19, и он оказался положительным. Девочку направили в инфекционное отделение детской областной больницы в Павлодаре. Хотя до обморока у Арины не было симптомов КВИ. Не выявила патологий и проведённая КТ головного мозга.

    «За период госпитализации проведены обследование и лечение согласно протоколу диагностики и лечения, - добавили в управлении здравоохранения региона. - Прогноз благоприятный».

    Вместе с тем, стало известно, что симптомы заболевания у девочки, окончательно не прошли.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!