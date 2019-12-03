В Павлодарском областном управлении индустриально-инновационного развития сменился руководитель

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ведомство возглавил Бауржан Каменов, ранее занимавший должность советника акима Павлодарской области по экономике, инвестициям и внешним связям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Бауржан Каменов, 1987 года рождения, в 2008 году окончил Инновационный евразийский университет по специальности «бакалавр финансов», в 2014 году – Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «бакалавр права; магистр экономики и бизнеса», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Нового руководителя управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области на совещании в областном акимате представил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Он отметил, что Б. Каменов обладает большим опытом, и пожелал ему успехов в работе.

По данным облакимата, Бауржан Каменов трудовую деятельность начал в 2008 году.

«Был главным специалистом аппарата акима Павлодарской области, советником акима Павлодарского района, акимом Григорьевского сельского округа, руководителем отдела предпринимательства, заместителем руководителя отдела финансов Павлодара, советником акима города. С апреля 2016 года —помощник акима Павлодарской области, затем — заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области. С июня 2019 года до назначения работал на посту советника акима области по экономике, инвестициям и внешним связям», - отметили в администрации региона.

Фото Валерия Бугаева.