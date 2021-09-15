В Павлодарском казахском муздрамтеатре им. Ж. Аймаутова откроется новый сезон

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре казахский муздрамтеатр им. Ж. Аймаутова новый сезон откроет комедией. Зритель увидит комедию «Ревизор» Николая Гоголя в постановке павлодарского режиссёра Адилета Аканова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«14-15 сентября, в 18:30, состоится открытие 33-го театрального сезона областного казахского музыкально-драматического театра имени Жусупбека Аймаутова, где пройдёт премьера спектакля Н. Гоголя «Ревизор» (комедия)», - сообщили в управлении информации и общественного развития Павлодарской области.

Там отметили, что в ходе постановки режиссёр спектакля Адилет Аканов со своей точки зрения ищет решение важных вопросов, критикуемых и поднятых самим Н. Гоголем в этой комедии. Даря зрителям радость и смех, он призывает не забывать о пороках общества и бороться с ними.

«В произведении Н. Гоголя «Ревизор» резко критикуются такие негативные стороны человеческого существа, как взяточничество, растрата, жадность, нечестность, мошенничество. Сколько бы ни прошло времени, эти недостатки человека никак не удаётся искоренить; даже напротив, со временем они проявляются всё больше и больше», - добавили в управлении.

Режиссёр-постановщик спектакля – А. Аканов, художник-постановщик - А. Шарипова, балетмейстер - Н. Мощенко, музыкальный аранжировщик - Р. Жумаханов, ассистент режиссёра - Б. Манатбекулы.