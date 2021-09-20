В павлодарском центре поддержки находящихся в трудной жизненной ситуации детей внедрили арт-терапию
«На занятии использовалась техника песочной терапии, которая оказала положительное влияние на эмоциональное самочувствие детей. Дети получили опыт рефлексии, умение понимать себя и других», - рассказали в павлодарском региональном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В этом учебном заведении психологом центра было проведено арт-терапевтическое занятие с элементами тренинга «Какой я?», отметили здесь. В ходе занятия, кроме того, для детей устроили упражнения «Визитка», «Знаешь ли ты себя?», «Нарисуй настроение», «Деревья пожеланий» для знакомства участников друг с другом, создания благоприятной атмосферы в группе, выявления так называемой Я-концепции, снятия психоэмоционального напряжения у ребят.
«Занятие дало возможности ребятам выразить себя, понять свои желания и устремления», - добавили в центре.
Здесь считают, что в психолого-педагогической работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, важно использовать эффективные и гибкие формы психотерапевтической работы, в том числе арт-терапию. Она даёт ребёнку возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-нибудь проблему таким способом, который для психики ребёнка наиболее удобен. А, рисуя, дети могут дать выход своим чувствам, желаниям.
Фото предоставлены павлодарским региональным центром поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.