В павлодарском центре поддержки находящихся в трудной жизненной ситуации детей внедрили арт-терапию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Занятия дают детям возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтные ситуации, какую-нибудь проблему таким способом, который для психики ребёнка наиболее удобен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На занятии использовалась техника песочной терапии, которая оказала положительное влияние на эмоциональное самочувствие детей. Дети получили опыт рефлексии, умение понимать себя и других», - рассказали в павлодарском региональном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этом учебном заведении психологом центра было проведено арт-терапевтическое занятие с элементами тренинга «Какой я?», отметили здесь. В ходе занятия, кроме того, для детей устроили упражнения «Визитка», «Знаешь ли ты себя?», «Нарисуй настроение», «Деревья пожеланий» для знакомства участников друг с другом, создания благоприятной атмосферы в группе, выявления так называемой Я-концепции, снятия психоэмоционального напряжения у ребят.

«Занятие дало возможности ребятам выразить себя, понять свои желания и устремления», - добавили в центре.

Здесь считают, что в психолого-педагогической работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, важно использовать эффективные и гибкие формы психотерапевтической работы, в том числе арт-терапию. Она даёт ребёнку возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-нибудь проблему таким способом, который для психики ребёнка наиболее удобен. А, рисуя, дети могут дать выход своим чувствам, желаниям.

Фото предоставлены павлодарским региональным центром поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.