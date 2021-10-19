ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарских школах проходит акция по посадке деревьев. Ухаживать за ними теперь 11 лет будут первоклашки, которые их посадили вместе с учениками выпускных классов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «Современная школа» школа имени М. Алимбаева совместно с детско-юношеским центром экологии и туризма отдела образования Павлодара проводит акцию «Жарқын болашақ - жасыл мектеп - Светлое будущее - зелёная школа» по посадке деревьев во дворе школы», - рассказали в отделе образования Павлодара.

Там отметили, что детей к этому делу привлекли для экологического воспитания ребят, формирования и развития у них экологической культуры, бережного отношения детей к природе родного края, привития навыков озеленения и ухода за деревьями и кустарниками, пополнения зелёных насаждений и вообще сохранения природы.

«Учащимися 11-х классов, которые в этом году закончат школу, и первых классов было посажено 30 деревьев таких разновидностей, как клён гиннала, ива шаровидная, дуб, красноплодная рябина, канадский клён. Озеленение территории школы посвящено 30-летию Независимости Казахстана», - прокомментировали в гороно.

Первоклашки в течение 11 лет будут ухаживать за этими деревьями, пообещали в отделе образования.

«Акция направлена на озеленение школьного двора, развитие природы родного края, бережного отношения к природе. Мы, старшеклассники, решили принять участие в акции по посадке деревьев вместе с первоклассниками - это укрепляет преемственность традиций в школе», - сказал ученик 11-го класса Валерий Алешин.

Фото отдела образования Павлодара.