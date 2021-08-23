В павлодарских школах изменят подход к урокам физкультуры

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В школах Павлодарской области изменят подход к урокам физкультуры. Регулярно спортом в регионе занимаются около 30% школьников, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В регионе считают: если школьники будут больше заниматься спортом, то у них повысится успеваемость, и они будут реже испытывать стресс.

Взаимосвязь между физической активностью и интеллектуальными способностями выявила доктор Эдинбургского университета Джози Бут. Она доказала, что спорт помогает укрепить память, улучшить когнитивные способности и снизить стресс. Ученики, которые регулярно занимаются спортом, оказываются лучшими в математике, естественных науках и английском. Исследованием с работниками системы образования поделился аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на августовской конференции.

Глава региона добавил, что в области только 30% школьников регулярно занимаются спортом. По его мнению, у остальных в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за малой активности.

«В регионе 26 тысяч человек ежегодно состоят на учёте призывников, но призываются с трудом всего 1400 человек, это примерно пять процентов. Вопрос: почему? Любая призывная кампания проходит напряжённо – невозможно отобрать призывников: несоответствие роста и веса, наличие заболеваний, которые препятствуют прохождению службы, – добавил Абылкаир Скаков. – Полагаю, что исследования ученых, которые доказывают, что необходимо уделять особое внимание занятиям спортом, должны улучшить качество нашей системы образования».

В области разрабатывают концепцию развития массового спорта. Абылкаир Скаков предложил включить в неё отдельную программу обучения учителей физкультуры.

«Наряду с получением знаний по основным предметам необходимо пересмотреть программу и добавить недостающие навыки. Мы хотим получить востребованные, конкурентоспособные кадры для нашей экономики. И чтобы они были развиты интеллектуально, они должны быть в первую очередь здоровыми. Здоровье приобретается только при регулярном занятии физкультурой и спортом», – подчеркнул аким области.

Абылкаир Скаков напомнил: в регионе бюджетные деньги перенаправили из профессионального спорта на массовый. В местных спортивных секциях и творческих кружках ввели подушевое финансирование. В этом году заинтересовать физической культурой намерены около двух тысяч человек, которые ранее спортом не занимались. К 2025 это количество планируют увеличить до 18 тысяч. За три года в регионе хотят переоборудовать все школьные стадионы, чтобы заниматься могли и взрослые, и дети.

Однако говорить о том, что массовый спорт в регионе развивается, можно, когда 50% школьников будут физически активны, считает Абылкаир Скаков.

Добавим, во время августовской конференции учителям предложили отложить контрольные работы в начале учебного года. По мнению специалистов, следует сначала обсудить с учениками, насколько сложным оказалось дистанционное образование и с какими трудностями столкнулись школьники.