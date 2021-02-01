В павлодарских отелях полиция будет разъяснять требования Закона «О миграции населения»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области началась операция «Мигрант», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С первого по пятое февраля 2021 года на территории страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант, сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области журналистам. В эти дни полиция будет вести разъяснительную работу в гостиницах о соблюдении требований Закона «О миграции населения» и об информировании о заселившихся иностранцах.

«С целью обеспечения надлежащего учёта и контроля иностранцев по месту постоянного и временного проживания, выявления нарушений правил пребывания иностранцев в стране, а также пресечения каналов незаконной миграции это мероприятие проводится и на территории Павлодарской области», – добавил заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Казбек Ахметов.

В полиции отметили, что усилен контроль и над иностранными гражданами из стран, подпадающих под легализацию с целью выявления нарушений миграционного законодательства.