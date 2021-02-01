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    14:19, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    В павлодарских отелях полиция будет разъяснять требования Закона «О миграции населения»

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области началась операция «Мигрант», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    С первого по пятое февраля 2021 года на территории страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант, сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области журналистам. В эти дни полиция будет вести разъяснительную работу в гостиницах о соблюдении требований Закона «О миграции населения» и об информировании о заселившихся иностранцах.

    «С целью обеспечения надлежащего учёта и контроля иностранцев по месту постоянного и временного проживания, выявления нарушений правил пребывания иностранцев в стране, а также пресечения каналов незаконной миграции это мероприятие проводится и на территории Павлодарской области», – добавил заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Казбек Ахметов.
    В полиции отметили, что усилен контроль и над иностранными гражданами из стран, подпадающих под легализацию с целью выявления нарушений миграционного законодательства.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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