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В павлодарских магазинах появились вывески «Социальные товары»

17 Января 2022 19:26
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В павлодарских магазинах появились вывески «Социальные товары»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области поставили вывески и ценники над товарами, реализуемыми по сниженным ценам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это сделано для удобства горожан, во всех торговых объектах продукция стабфонда сгруппирована в определённом месте с указанием цен. Для информирования населения о точках реализации социальных товаров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар» разместило вывески в торговых объектах города», - сообщили в самой СПК «Павлодар».

По данным корпорации, в качестве механизмов стабилизации цен она реализует социально значимые товары через социальные магазины.

«На сегодняшний день вы можете приобрести продукцию стабфонда в торговых объектах региона. Продукты поставляются ежедневно согласно заявкам торговых объектов», - сообщили в АО «СПК «Павлодар».


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#Павлодарская область   #Экономика  
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Автор:

Антон Гагарин

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