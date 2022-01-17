В павлодарских магазинах появились вывески «Социальные товары»
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области поставили вывески и ценники над товарами, реализуемыми по сниженным ценам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Это сделано для удобства горожан, во всех торговых объектах продукция стабфонда сгруппирована в определённом месте с указанием цен. Для информирования населения о точках реализации социальных товаров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар» разместило вывески в торговых объектах города», - сообщили в самой СПК «Павлодар».
По данным корпорации, в качестве механизмов стабилизации цен она реализует социально значимые товары через социальные магазины.
«На сегодняшний день вы можете приобрести продукцию стабфонда в торговых объектах региона. Продукты поставляются ежедневно согласно заявкам торговых объектов», - сообщили в АО «СПК «Павлодар».
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