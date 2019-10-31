-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:43
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В павлодарских колониях заработала видеоконференцсвязь осуждённых с близкими
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Осуждённые павлодарского учреждения АП-162/3 начали говорить с близкими о видеосвязи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня я поговорил с братом по видеозвонку. Признаться честно, как-то легче стало на душе: узнал все новости о родственниках, - рассказал один из осуждённых. - Говорить по телефону - это совсем другое; мне ещё год отбывать наказание. Как выйду, поеду к родителям; благодарен администрации за такую возможность».
Информационные технологии совершенствуются с каждым годом. То, что когда-то для осуждённых казалось невозможным, теперь сейчас абсолютно реально, рассказал начальник учреждения АП-162/3 департамента уголовно-исправительной системы по Павлодарской области Максат Ашимов: в этом учреждении осуждённые получили возможность видео-переговоров с родными.
«Процедура осуществления видеозвонка аналогична с процедурой звонка по таксофону из учреждения. Данное нововведение связано, прежде всего, с необходимостью поддержания социальных связей осуждённых, ведь, если он знает, что его дома любят и ждут, обязательно будет стараться никогда не преступать закон», - отметил М. Ашимов.
По его мнению, преимущество видеозвонков очевидно: стороны могут не только слышать, но и видеть друг друга в режиме реального времени.
«Видеосвязь позволяет связаться с человеком в любой точке мира. Сокращение финансовых затрат, ну, и для тех, кто не имеет возможности приехать на свидание, видеозвонок позволит увидеть близкого человека, отбывающего наказание», - отметил начальник учреждения АП-162/3.
- 18 павлодарцев прошли в очередной этап отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв
- Полицейская династия Есимовых: более 50 лет на службе
- Стадо коров угнали скотокрады в Алматинской области
- О порядке регистрации иностранцев рассказали в МВД РК
- Полиция задержала 24-летнего парня по подозрению в преследовании девочки в Нур-Султане
- Акмолинец «заминировал» здание полицейского ведомства в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана