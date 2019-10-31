В павлодарских колониях заработала видеоконференцсвязь осуждённых с близкими

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Осуждённые павлодарского учреждения АП-162/3 начали говорить с близкими о видеосвязи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я поговорил с братом по видеозвонку. Признаться честно, как-то легче стало на душе: узнал все новости о родственниках, - рассказал один из осуждённых. - Говорить по телефону - это совсем другое; мне ещё год отбывать наказание. Как выйду, поеду к родителям; благодарен администрации за такую возможность».





Информационные технологии совершенствуются с каждым годом. То, что когда-то для осуждённых казалось невозможным, теперь сейчас абсолютно реально, рассказал начальник учреждения АП-162/3 департамента уголовно-исправительной системы по Павлодарской области Максат Ашимов: в этом учреждении осуждённые получили возможность видео-переговоров с родными.

«Процедура осуществления видеозвонка аналогична с процедурой звонка по таксофону из учреждения. Данное нововведение связано, прежде всего, с необходимостью поддержания социальных связей осуждённых, ведь, если он знает, что его дома любят и ждут, обязательно будет стараться никогда не преступать закон», - отметил М. Ашимов.

По его мнению, преимущество видеозвонков очевидно: стороны могут не только слышать, но и видеть друг друга в режиме реального времени.





«Видеосвязь позволяет связаться с человеком в любой точке мира. Сокращение финансовых затрат, ну, и для тех, кто не имеет возможности приехать на свидание, видеозвонок позволит увидеть близкого человека, отбывающего наказание», - отметил начальник учреждения АП-162/3.