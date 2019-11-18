В павлодарские центры адаптации несовершеннолетних помещены трое детей из других стран

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарские центры адаптации несовершеннолетних помещены трое детей из других государств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях пресечения фактов попрошайничества несовершеннолетними и недопущения нарушений их прав силами ювенальной полиции, участковых инспекторов полиции, патрульной и миграционной полиции с привлечением представителей органов образования и социальной защиты населения на территории области в период с девятого по шестнадцатое ноября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. – Было выявлено 36 фактов попрошайничества».

По данным полицейских, во время этой акции стражи порядка пресекали правонарушения в общественных местах. «За нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения составлены административные протоколы по статье 517 КоАП РК 43 иностранным гражданам. За период ОПМ «Попрошайка» в торговом доме задержано четверо несовершеннолетних за попрошайничество», - отметили в департаменте. Например, возле одного из торговых центров Павлодара попрошайничал десятилетний мальчик. В отношении матери составлен административный протокол по статье 449 части первой КРКоАП, рассказали в полиции.

«Помещено 17 детей в центры адаптации несовершеннолетних, в том числе из других государств - трое. Также в областном центре выявлена семья из Российской Федерации, проживающая без соответствующих документов, в связи с чем дети помещены в ЦАН», - сообщили стражи порядка.

За неисполнение обязательств по воспитанию и образованию несовершеннолетнего в отношении 34 родителей возбуждено административное производство. Материалы направлены в суд, подытожили в пресс-службе департамента полиции.

Антон Гагарин.