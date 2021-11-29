В Павлодаре житель столицы снимал видео за рулем
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Нарушителя задержали и оштрафовали на сумму около 59 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«При мониторинге выявлено видео, где водитель проводил съёмку, при этом сам же допустил нарушения, а именно проезд на запрещающий сигнал светофора, пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном, и нарушил правила маневрирования. Сотрудниками батальона патрульной полиции города Павлодара данный водитель установлен», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По словам полицейских, им оказался житель Нур-Султана, 2002 года рождения. В отношении водителя возбуждены административные производства по трём административным статьям. Он оштрафован примерно на 59 тысяч тенге.
«В директ @dp_pavlodar ежедневно поступают фото и видео с нарушениями общественной и дорожной безопасности. Также полицейские проводят мониторинг видео, выкладываемых самими водителями, порой, не понимающими, что, производя съёмки сотовым телефоном другого нарушения, они сами же и совершают правонарушение», - уточнили в департаменте.
Напомним, ранее в Павлодаре в поле зрения систем фиксации правонарушений 32 раза попал водитель транспортного средства марки «ВАЗ 21014», снятого с регистрационного учёта в Российской Федерации, но при этом ездивший на данном авто в Казахстане. За эти нарушения ПДД на водителя наложены штрафы на общую сумму 713 тысяч 965 тенге.
А в начале ноября в городе россиянин в пьяном виде ездил на авто, будучи лишённым водительских прав. В отношении 27-летнего водителя «Ауди-С4» тогда сразу была начата проверка, а машина отправлена на штрафстоянку. В конце ноября в аварию попала карета скорой помощи.
Видео ДП Павлодарской области.
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