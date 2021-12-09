В Павлодаре запустили «трамвай безопасности»
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Во время акции «16 дней без насилия!» полиция и общественный фонд «Үміт үзбеу» организовали большую разъяснительную работу по предотвращению правонарушений в семьях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках республиканской акции «16 дней без насилия!» в городе Павлодар запущен трамвай «Қайырымды істер марафоны – Марафон добрых дел». Пассажиров необычного трамвая, курсирующего по улицам города, информируют о проблеме бытового насилия, о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, знакомят с работой общественного фонда «Үміт үзбеу», раздают памятки с буклетами и памятками, в которых указан алгоритмом действий по борьбе с бытовым насилием и контактными телефонами», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.
Инспектор управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Айсулу Искакова добавила, что основная цель этой необычной акции - профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
«Бытовая преступность - это преступления, совершённые самыми близкими людьми, в основе которых лежат неприязненные взаимоотношения либо внезапно возникшие конфликты между близкими родственниками, членами семьи. С начала года на территории Павлодарской области более 800 семейных дебоширов привлечены к ответственности за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», - отметила А. Искакова.
В регионе с начала года стражи порядка насчитали 36 уголовных правонарушений в семейно- бытовой сфере. Задача этой акции – ознакомить население с тем, куда можно обратиться и где получить необходимую помощь.
«Многие жертвы домашнего насилия не знают, какие центры функционируют в нашем городе, области», - объяснила инспектор управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области.
Кроме того, в трамваях города Павлодар транслируются видеоролики о профилактике бытового насилия. За первый день езды трамвая к полицейским обратились 4 женщины, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Умалчивание фактов насилия в быту может стать причиной более серьёзных преступлений. Чтобы остановить противоправные деяния и не допустить страшных последствий, сотрудники полиции убедительно просят обращаться по телефону «102», если вы стали свидетелем или жертвой бытового насилия», - добавили в пресс-службе департамента.
Видео ДП Павлодарской области.
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