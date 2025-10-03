В Павлодаре закрыли три нерентабельных маршрута

Как сообщает городской акимат, с 20 августа по 20 сентября в Павлодаре была проведена комплексная оптимизация маршрутной сети общественного транспорта. В рамках мероприятий планировалась оптимизация 11 маршрутов и упразднение 2 нерентабельных направлений.

По итогу упразднили три нерентабельных маршрута – №5, №6 и №17. Их содержание требовало свыше 166 млн тенге субсидий, при этом ежедневный пассажиропоток не превышал 430 транзакций. При этом направления сохранены за счёт других автобусов: садоводческие массивы теперь обслуживаются маршрутами №21 и №40, а пассажиры маршрута №5 пересели на более востребованные автобусные и трамвайные линии.

Кроме того, пригородные маршруты №40, 41, 38 и 66 продлены до железнодорожного вокзала. Для удобства пассажиров введена бесплатная пересадка в течение часа, которой за месяц воспользовались более 56 тысяч человек.

Добавили новый маршрут № 66А (ЖД вокзал – мкр Усольский) и объединили маршруты №1 и №1Э, а маршруты №21 и №24 сведены в единый с двумя схемами движения – до ЖД вокзала и мкр Прибрежный.

В общей сложности число автобусов на линии сократили с 262 до 252. Кроме того уточнили, что пассажиропоток вырос на 10 % – с 169,4 тыс. до 186,8 тыс. поездок в сутки.

В акимате отметили, что ожидаемая экономия бюджета составит 4 млрд тенге ежегодно.

Напомним, о начале оптимизации автобусных маршрутов в Павлодаре стало известно в августе 2025 года: тогда нововведения вызвали массовые недовольства среди граждан.