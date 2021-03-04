В Павлодаре заключённый испёк «пирог для всех мам»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Потерявший шесть лет назад маму отбывающий наказание Александр Греб посвятил женщинам свой пирог со сгущённым молоком, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии праздника мне хотелось сделать что нибудь приятное для женского коллектива учреждения, и я решил испечь пирог для всех мам. Администрация меня поддержала, это ещё больше воодушевило, в результате получился вкусный пирог со сгущенным молоком, - сказал осуждённый павлодарской колонии 162/3 Александр Греб, продолжив со слезами на глазах. - Я надеюсь, что моё внимание оценит женский коллектив. Я бы очень хотел, чтобы мама попробовала мой пирог, который я приготовил», - сказал осуждённый Греб.

В пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области рассказали, что к осуждённому А. Гребу мама уже не приедет. Шесть лет назад её не стало. Сам Александр родом из города Экибастуз. Дома его ждут сестры. Осталось отбывать еще год.

«В учреждении осуждённый Греб работает в пекарне, ежедневно в пекарне выпекается около 250 булок хлеба, с утра тёпленький и свежеиспечённый хлеб попадает на стол к завтраку осуждённых», - добавили в ДУИС.

Но пекарю отдыхать некогда, потому что он замешивает новую и новую партию теста. Так происходит каждый день, добавили в департаменте.«Дни окончания зимы для меня всегда воспринимаются очень болезненно; впереди - праздник, который я воспринимаю с огромной раной на душе. Праздник мам – восьмое марта; мы редко задумываемся о том, что иметь любящую маму – самая настоящая роскошь, - сказал А. Греб. - Боль утраты после того, как дорогой сердцу человек уходит из жизни, просто не восполнить; никогда не думал, что существует такая душевная боль. Прости, мамочка, что раньше у тебя болело сердце; теперь навечно у меня болит душа».В самом департаменте считают, что семья, дом, родители чаще всего остаются на долгие годы опорой для осуждённых, отлучённых от семьи, от общества, особенно, если в места лишения свободы попадают молодые люди. Для большинства из них мама – единственный человек, который ждёт их на воле, приезжает на свидания с огромными сумками провизии.«Наши родители - наша самая большая поддержка. Когда они являются неотъемлемой частью нашей жизни, мы знаем, что есть кто-то, на кого можно положиться, когда дела идут плохо, - сказала психолог Мамыргуль Жайыкбаева. - Они - здесь, чтобы помочь нам преодолеть препятствия и дать совет о том, как всё должно быть сделано. Те, кто потерял родителя, знают горе и печаль потерять часть своего сердца и души».

По её словам, когда родитель умирает, всё в жизни человека меняется.Заместитель по воспитательной работе колонии 162/3 Айбек Уреспаев добавил, что в этом учреждении, как показала практика, такие мероприятия способствуют осуждённым поддерживать социально полезные связи, и после освобождения это хорошо влияет на психологическое состояние осуждённых.

Фото ДУИС по Павлодарской области.