В Павлодаре задержаны подозреваемые в разбое - МВД

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По факту разбоя, совершенного в салоне сотовой связи Павлодара, полицейские задержали подозреваемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Ранее Polisia.kz публиковала информацию о том, что, угрожая ножом и связав продавца, неизвестный украл 25 мобильных телефонов и 305 тысяч тенге в салоне сотовой связи, расположенном в одном из торговых домов Павлодара. Общая сумма ущерба составила порядка 12 млн тенге. Преступление совершено 22 декабря.

Начатое досудебное расследование и розыскные мероприятия дали свои результаты.

«По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере, нами проводится досудебное расследование по пункту второму части четвертой статьи 192 УК РК. В результате проведенных розыскных мероприятий, оперативниками задержаны двое подозреваемых, 1991 и 1994 годов рождения, оба жители Экибастуза», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

Подозреваемые водворены в ИВС управления полиции города Павлодара. Расследование продолжается.

Фото:t.me/POLICE_of_KZ