В Павлодаре задержан лишённый на 8 лет прав пьяный водитель
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция предупреждает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«При патрулировании полицейскими района Теренколь остановлена автомашина «ВАЗ-21114» под управлением 27-летнего водителя. От водителя исходил явный запах алкоголя, медицинское свидетельствование подтвердило догадки полицейского, - пояснил Арман Каримов, начальник Отдела полиции района Теренколь. - При дальнейшей проверке установлено, что водитель по решению суда два месяца назад уже лишён права управления транспортным средством на восемь лет, однако, несмотря на это, он вновь сел в нетрезвом состоянии за руль.
В отношении парня начали расследование, машину водворили на штрафстоянку. По данным полицейских, с начала 2020 года полицейские в Павлодарской области задержали 852 водителя, которые сели за руль в пьяном виде.
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