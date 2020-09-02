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В Павлодаре задержан лишённый на 8 лет прав пьяный водитель

2 Сентября 2020 14:45
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В Павлодаре задержан лишённый на 8 лет прав пьяный водитель

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция предупреждает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«При патрулировании полицейскими района Теренколь остановлена автомашина «ВАЗ-21114» под управлением 27-летнего водителя. От водителя исходил явный запах алкоголя, медицинское свидетельствование подтвердило догадки полицейского, - пояснил Арман Каримов, начальник Отдела полиции района Теренколь. - При дальнейшей проверке установлено, что водитель по решению суда два месяца назад уже лишён права управления транспортным средством на восемь лет, однако, несмотря на это, он вновь сел в нетрезвом состоянии за руль.

В отношении парня начали расследование, машину водворили на штрафстоянку. По данным полицейских, с начала 2020 года полицейские в Павлодарской области задержали 852 водителя, которые сели за руль в пьяном виде.




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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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