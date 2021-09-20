В Павлодаре за курение в общественных местах наказаны 408 человек

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ежедневно сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия по улицам и общественным местам, в том числе по увеселительным и развлекательным заведениям, на предмет нарушения правил употребления табачных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

- В результате, только с начала текущего года полицейскими выявлено и привлечено к административной ответственности 408 любителя «сизого» дымка,- сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Выкурить сигарету, любители подымить, конечно же могут, но только в установленных для такого действия мест, и необходимо выбрасывать окурок в урну, а не мимо урны, во дворе, с балкона или открытого окна автомашины.

Стоит отметить, что стражами порядка проводятся и мероприятия по выявлению фактов незаконной реализации табачных изделий несовершеннолетним. В текущем году выявлено 18 фактов продажи табака и табачных изделий, лицам, не достигшим двадцати одного года.