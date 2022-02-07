В Павлодаре выявили превышение предельно допустимой концентрации пыли
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Департамент санэпидконтроля обнародовал результаты очередного замера качества воздуха в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На территории города Павлодара, в районе перекрестка улицы Ломова и проспекта Назарбаева, проведен мониторинг по замерам атмосферного воздуха на такие показатели, как диоксид азота и пыль (общая). При проведении исследований обнаружено превышение пыли: при предельно допустимой концентрации 0,16 показатель составил 0,28 единиц, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - Протокол измерения будет направлен в департамент экологии для дальнейшего анализа и работы по решению проблемы».
Там отметили, что по плану мониторинга воздуха комиссия из представителей акимата, департамента экологии, центра санэпидэкспертизы, АО «Алюминий Казахстана», ТОО «Павлодар Проект», прессы и городского управления санэпидконтроля провели замеры атмосферного воздуха. Эти замеры и дали такие результаты.
«Одна четвертая часть всех выбросов от промышленных предприятий и ТЭЦ в Казахстане приходится на Павлодарскую область», - отметили в ДСЭК.
На протяжении многих лет регион остается одним из передовых по развитию цветной и черной металлургии, производства глинозема и нефтепродуктов. Но развитие этих отраслей увеличивает нагрузку на экологию Павлодарского Прииртышья.
«Ежегодно в Казахстане в атмосферу выбрасывается четыре с половиной миллиона тонн вредных веществ. Четверть от этого объема приходится на Павлодарскую область, - добавили в ведомстве. – 98 % формируется на территории трех городов: Павлодара, Экибастуза и Аксу. И проблема загрязнения воздушного бассейна населенных пунктов региона остается актуальной».
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