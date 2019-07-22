В Павлодаре выявили факт взятки за труд заключенных

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Павлодарской области совместно с УСБ ДУИС области выявлен факт получения взятки и.о. начальника Учреждения уголовно-исполнительной системы области майором юстиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Он подозревается в том, что, действуя группой лиц по предварительному сговору с одним из осужденных, на системной основе получил взятку в сумме 250 000 тенге от директора частной компании за заключение индивидуальных трудовых договоров с заключенными.

Подозреваемый признал вину и заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения.

Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.