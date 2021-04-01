В Павлодаре врачи городской поликлиники провели профосмотр осуждённых

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В учреждения приезжали хирург (сосудистый ангиохирург), невропатолог и врач УЗИ-диагностики, и проведено ультразвуковое обследование на сложном многофункциональном УЗИ-аппарате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В следственном изоляторе города Павлодар и учреждении максимальной безопасности АП-162/4 узкие специалисты медицинского центра города провели плановый профилактический осмотр людей, которые содержатся в них», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

Там отметили, что осуждённых осмотрели хирург (сосудистый ангиохирург), невропатолог и врач УЗИ-диагностики. Кроме приёма врачей, было проведено ультразвуковое обследование осуждённых на единственном в Павлодарской области портативном переносном многофункциональном УЗИ-аппарате с функцией «Доплер». По словам медиков, доплер, или доплерометрия - новый метод обследования кровоснабжения всех органов. Доплер-исследование помогает выявить патологии кровообращения (тромбоз) и оценивает кровообращение в организме. Его используют при обследовании диспансерных больных с заболеваниями кровеносной системы: с артериальной гипертензией, стенокардией и тому подобными заболеваниями.

«Был осуществлён приём узкими специалистами осуждённых, которые нуждались в медицинской консультации», - сказала начальник медицинской части учреждения АП-162/1 Гульнур Сейтахметова.

Это обследование в СИЗО и в колонии прошло с соблюдением всех карантинных мер, заверили в пресс-службе регионального ДУИС. Подобные мероприятия облегчают работу по своевременному выявлению заболеваний и по их лечению. Всего обследование прошли более 80 осуждённых и подследственных.

Фото ДУИС по Павлодарской области.