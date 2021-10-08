В Павлодаре впервые пройдет гран-при «ДАЛА КОКЖАЛДАРЫ-2» по жекпе-жек

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На турнир съедутся сильнейшие спортсмены из восьми регионов Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в городе Павлодар пройдет грандиозное шоу – гран-при «ДАЛА КОКЖАЛДАРЫ-2» по национальному виду спорта жекпе-жек», - сообщили в управлении информации и общественного развития Павлодарской области.

Турнир организован областным филиалом Федерации национального спорта «Жекпе-жек». Сильнейшие спортсмены из восьми регионов Казахстана сойдутся в трех весовых и возрастных категориях. В каждом карде (списке участников) будет по восемь бойцов, и все они будут отстаивать титул сильнейшего, биться за чемпионский пояс.

«Подобное мероприятие проводится впервые за всю историю и пройдет именно в нашем городе. Первый пилотный вариант будут открывать наши самые юные и молодые бойцы, в следующем карде планируем выставить уже более взрослых бойцов», - добавили в управлении.

Организаторы утверждают, что сегодня они выводят этот национальный вид спорта на новый уровень, создавая свою историю и внося свою лепту в его развитие. Турнир проводится для создания новой платформы поединков, чтобы бойцы могли принимать участие в самых передовых и известных состязаниях в Казахстане и в странах СНГ.