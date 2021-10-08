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    10:17, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре впервые пройдет гран-при «ДАЛА КОКЖАЛДАРЫ-2» по жекпе-жек

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На турнир съедутся сильнейшие спортсмены из восьми регионов Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впервые в городе Павлодар пройдет грандиозное шоу – гран-при «ДАЛА КОКЖАЛДАРЫ-2» по национальному виду спорта жекпе-жек», - сообщили в управлении информации и общественного развития Павлодарской области.

    Турнир организован областным филиалом Федерации национального спорта «Жекпе-жек». Сильнейшие спортсмены из восьми регионов Казахстана сойдутся в трех весовых и возрастных категориях. В каждом карде (списке участников) будет по восемь бойцов, и все они будут отстаивать титул сильнейшего, биться за чемпионский пояс.

    «Подобное мероприятие проводится впервые за всю историю и пройдет именно в нашем городе. Первый пилотный вариант будут открывать наши самые юные и молодые бойцы, в следующем карде планируем выставить уже более взрослых бойцов», - добавили в управлении.

    Организаторы утверждают, что сегодня они выводят этот национальный вид спорта на новый уровень, создавая свою историю и внося свою лепту в его развитие. Турнир проводится для создания новой платформы поединков, чтобы бойцы могли принимать участие в самых передовых и известных состязаниях в Казахстане и в странах СНГ.


    Теги:
    Спорт Анонс Казинформа Павлодарская область
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