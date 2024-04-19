В Павлодаре впервые за 20 лет капитально отремонтировали здание вокзала

В Павлодаре завершен ремонт железнодорожного вокзала. Обновили все коммуникации, фасад, зону ожидания и билетные кассы. Провести реконструкцию помог спонсор – Группа «KAZ Minerals». Частная компания вложила в этот проект более 1,5 миллиарда тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Раньше павлодарцы часто жаловались, что в здании холодно и темно. Теперь эти проблемы решены.

Строительные работы заняли 9 месяцев. За это время полностью обновили систему отопления, вентиляцию, установили новые светильники, обновили фасад. Появилась удобная зона ожидания на 220 мест, комната матери и ребенка, игровая зона для малышей, аптека, намазхана и камера хранения. На втором этаже оборудовали фудкорт, где можно перекусить.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Важно, что после ремонта здание вокзала стало более доступным для людей с инвалидностью. Внутри установили два лифта и электроподъемники, в переходе, ведущем ко второй платформе, оборудован удобный пандус.

— На вокзале не просто провели ремонт, его обновили с учетом современных требований. Для удобства горожан и гостей города стулья оборудованы розетками для зарядки телефонов и ноутбуков, предусмотрены места отдыха, комната матери ребенка, молельная комната, место для общественного питания, установлены лифты и подъемники для маломобильных граждан, чтобы люди с инвалидностью могли беспрепятственно подниматься наверх. Главное — отремонтирована инженерно-коммуникационная инфраструктура, потому что системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации были устаревшими, — отметил аким области Асаин Байханов.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

До ремонта информационное табло на железнодорожном вокзале долгое время не работало. Сейчас над главной лестницей установлен новый большой монитор, где можно отследить движение поездов.

— Этим проектом мы гордимся, вокзал сейчас выглядит прекрасно. Также обеспечена надежность всех инженерных систем. Наша компания реализует подобные проекты по всей стране: они социально важные и будут приносить пользу в течение нескольких десятилетий. В реконструкцию железнодорожного вокзала в Павлодаре в общей сложности мы вложили 1,5 миллиарда тенге. Также наша компания участвует в строительстве Дворца детского творчества в Экибастузе, — рассказал Джейми Каратти, генеральный директор ТОО «KAZ Minerals Bozshakol».

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

В будущем при здании вокзала заработает хостел для гостей города.