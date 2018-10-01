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В Павлодаре возле реки Иртыш потерялся грибник

4 Октября 2018 15:00 132
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В Павлодаре возле реки Иртыш потерялся грибник

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в лесу, расположенном возле реки Иртыш, потерялся грибник, передает пресс-служба Оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Павлодарской области.

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«В ночь на 2 октября 2018 года на пульт 112 поступило сообщение о том, что в пойме реки Иртыш заблудился житель поселка Ленинский, который после рыбалки решил собрать грибы», - говорится в сообщении.

В оперативном порядке на место происшествия выехала группа в составе трех сотрудников оперативно-спасательного Департамента по ЧС Павлодарской области.

Периодически связываясь с пострадавшим, спасатели Пазников А. и Лукьянчиков А. прочесывали каждый квадрат поймы. В результате поисковых работ, длившихся около 2 часов, спасатели в 01.42 нашли мужчину, 1957 года рождения, по маячку сотового телефона.

От медицинской помощи мужчина отказался, спасатели передали его родным.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Павлодарская область,
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