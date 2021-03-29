В Павлодаре возле мусорных контейнеров обнаружили труп мужчины

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 50-летнюю подозреваемую в убийстве мужчины водворили в ИВС города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«28 марта во дворе дома по улице Лермонтова в городе Павлодар, возле мусорного контейнера, обнаружен труп 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в область брюшной полости. По подозрению в совершении тяжкого преступления задержана 50-летняя женщина», - заявил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Пресс-служба ДП региона добавила, что по этому факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК Республики Казахстан «Убийство». Подозреваемую в этом преступлении женщину водворили в изолятор временного содержания города Павлодар.

«Обстоятельства и условия совершения данного преступления будут установлены в ходе досудебного расследования», - добавили в ведомстве.



