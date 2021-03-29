РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:44, 29 Март 2021 | GMT +6

    В Павлодаре возле мусорных контейнеров обнаружили труп мужчины

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 50-летнюю подозреваемую в убийстве мужчины водворили в ИВС города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «28 марта во дворе дома по улице Лермонтова в городе Павлодар, возле мусорного контейнера, обнаружен труп 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в область брюшной полости. По подозрению в совершении тяжкого преступления задержана 50-летняя женщина», - заявил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

    Пресс-служба ДП региона добавила, что по этому факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК Республики Казахстан «Убийство». Подозреваемую в этом преступлении женщину водворили в изолятор временного содержания города Павлодар.
    «Обстоятельства и условия совершения данного преступления будут установлены в ходе досудебного расследования», - добавили в ведомстве.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!