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В Павлодаре волонтеры помогли полиции отыскать пропавшего петербуржца

1 Февраля 2020 17:45
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В Павлодаре волонтеры помогли полиции отыскать пропавшего петербуржца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские поощрили волонтеров, которые отличились при поиске пропавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В полицию обратилась жительница Павлодара по факту без вести пропавшего сына. Установлено, что 32-летний мужчина 26 января ушёл из дома и не вернулся, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Сам сын проживает с семьей в городе Санкт-Петербург (Российская Федерация) и недавно приехал в Павлодар по делам. Полицейскими и волонтерами незамедлительно были начаты розыскные мероприятия».
Добровольцы сразу расклеили по городу листовки с фото и данными пропавшего, с указанием контактных телефонов, куда стали поступать звонки от жителей. В результате мужчину нашли в районе железнодорожного вокзала. Местонахождение мужчины установили волонтеры ОО «Поисковики города Павлодара VITA», которые сразу передали информацию сотрудникам полиции.

«Причина банальна: мужчина находился в гостях у друзей, а маму забыл предупредить. Главное – нашелся, жив и здоров, - отметила Екатерина Кудрявцева, руководитель ОО «Поисковики города Павлодара Вита». - Увидеть радость родных – это самая лучшая награда».
За оказанную помощь в поиске без вести пропавших начальник южного отдела полиции Аршат Есмакаев поощрил волонтеров ОО «Поисковики города Павлодара VITA», поблагодарил их за содействие в поисках и пожелал дальнейших успехов.
Ранее в рамках Года волонтера на базе департамента полиции подписан меморандум о совместном сотрудничестве и взаимодействии, что помогает повысить уровень эффективности проведения поисковых мероприятий и сотрудничества между общественниками и правоохранителями, считают в департаменте.
«Между стражами правопорядка Прииртышья и волонтерами налажено тесное взаимодействие. Добровольцы на постоянной основе оказывают содействие полицейским при проведении мероприятий по поиску без вести пропавших», - добавили в ведомстве.



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Ключевые слова: Павлодарская область, волонтёрство,
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Антон Гагарин

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