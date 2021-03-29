В Павлодаре водитель сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В отношении 23-летнего водителя автомобиля «Daimler Benz» возбудили производства по двум статьям, его оштрафовали, машину увезли на штрафстоянку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«26 марта, 15.00, в городе Павлодар неустановленный водитель, управляя автомашиной, двигаясь во дворе дома 154/4 по улице Ломова, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который находился в жилой зоне на проезжей части дороги. Водитель скрылся с места ДТП», - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Пешеход, по словам К.Мустафинова, обратился за медпомощью в больницу. Чтобы определить степень тяжести причинённого вреда его здоровью, назначена судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе ДП региона дополнили, что сотрудники полиции просмотрели записи с видеокамер близлежащих подъездов и домов, провели розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, оставившего место происшествия.

«28 марта сотрудниками полиции установлены водитель и автомашина «Daimler Benz». В отношении 23-летнего водителя возбуждены административные производства по статьям 610, 611 КРКоАП («Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» - Казинформ); наложены штрафы. Автомашина водворена на штрафную стоянку», - сказал Куаныш Мустафинов.



