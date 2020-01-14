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В Павлодаре водитель маршрутки за рулём смотрел кино

14 Января 2020 12:20
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В Павлодаре водитель маршрутки за рулём смотрел кино

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция оштрафовала водителя маршрутного такси за просмотр фильма по телефону во время управления транспортным средством, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По данному факту полицейскими в отношении 64-летнего водителя возбуждено административное производство по статье 591 части первой КРКоАП «Пользование телефоном при управлении транспортного средства».

По информации пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, в Instagram, на странице «Kolesa_pavlodara», опубликован материал о том, что 13 января водитель маршрутного такси, следовавшего по маршруту 003, во время управления транспортным средством пользовался сотовым телефоном и смотрел фильм. В полиции это даже назвали «кинотеатром на колёсах».

«На водителя наложен штраф в сумме 13255 тенге», - добавили стражи порядка.



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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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Антон Гагарин

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