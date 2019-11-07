В Павлодаре в рамках программы «Развитие регионов» запущен первый лифт

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Он сдан в эксплуатацию в 16-ти этажном жилом доме по проспекту Нурсултана Назарбаева, 50, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как отметил директор ТОО «Павлодар лифт сервис» Михаил Редько, замена двух лифтов в этом доме обошлась в 20 миллионов тенге. Жильцы многоэтажки обязались выплачивать эту сумму в течение восьми лет.

«Государство выделило жильцам дома беспроцентную ссуду на восемь лет, - говорит Михаил Редько. – Оттого, что в этом доме 112 квартир, работа с жильцами заняла около года. Но теперь договоры подписаны, проект прошел экспертизу. В течение месяца будет заменен и второй лифт в этом доме».





Житель шестнадцатиэтажки Сергей Степанов доволен новым лифтом. По его словам лифт идет плавно, без шума.

«В последнее время старые часто ломались, - говорит Сергей Степанов. – Все-таки старыми лифтами пользовались 28 лет. Пришло время их заменить. Новые лифты хорошие. Без шума, плавно идут, есть зеркало. Платим в зависимости от квадратуры жилья в пределах от 1800 до 2600 тенге в месяц».





По словам главного инженера ТОО «Горкомхоз модернизация жилья» Александра Дегтярева, для участия в программе «Развития регионов-2020» необходимо согласие 2/3 жильцов дома. На сегодня акимат города выделил 50 миллионов тенге. На оставшуюся сумму до конца года планируется запустить еще три лифта. 12 проектов находятся в разработке.

Отметим, количество оборудованных лифтами многоэтажек в Павлодаре составляет 353 дома, которые имеют 1466 лифтов. 1083 лифта из этого числа или 74% отработали свой срок эксплуатации.



