+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 1 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Павлодаре в рамках программы «Развитие регионов» запущен первый лифт

7 Ноября 2019 17:50
Поделиться:
В Павлодаре в рамках программы «Развитие регионов» запущен первый лифт

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Он сдан в эксплуатацию в 16-ти этажном жилом доме по проспекту Нурсултана Назарбаева, 50, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Новости по теме

Алтай Кульгинов оценил качество отечественных лифтов
Почти 80 лифтов необходимо заменить в Нур-Султане

Как отметил директор ТОО «Павлодар лифт сервис» Михаил Редько, замена двух лифтов в этом доме обошлась в 20 миллионов тенге. Жильцы многоэтажки обязались выплачивать эту сумму в течение восьми лет.

«Государство выделило жильцам дома беспроцентную ссуду на восемь лет, - говорит Михаил Редько. – Оттого, что в этом доме 112 квартир, работа с жильцами заняла около года. Но теперь договоры подписаны, проект прошел экспертизу. В течение месяца будет заменен и второй лифт в этом доме».


Житель шестнадцатиэтажки Сергей Степанов доволен новым лифтом. По его словам лифт идет плавно, без шума.

«В последнее время старые часто ломались, - говорит Сергей Степанов. – Все-таки старыми лифтами пользовались 28 лет. Пришло время их заменить. Новые лифты хорошие. Без шума, плавно идут, есть зеркало. Платим в зависимости от квадратуры жилья в пределах от 1800 до 2600 тенге в месяц».


По словам главного инженера ТОО «Горкомхоз модернизация жилья» Александра Дегтярева, для участия в программе «Развития регионов-2020» необходимо согласие 2/3 жильцов дома. На сегодня акимат города выделил 50 миллионов тенге. На оставшуюся сумму до конца года планируется запустить еще три лифта. 12 проектов находятся в разработке.

Отметим, количество оборудованных лифтами многоэтажек в Павлодаре составляет 353 дома, которые имеют 1466 лифтов. 1083 лифта из этого числа или 74% отработали свой срок эксплуатации.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив