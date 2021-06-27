В Павлодаре в аварии погибли два человека

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - После столкновения двух легковушек на месте происшествия погибли водитель и пассажир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 июня, в 02.55, в городе Павлодар на пересечении улиц Астана и Исиналиева, произошло столкновение автомашин «Тойота Виндом» и «Лада Гранта». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомашины «Лада Гранта» скончались на месте», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, машины водворены на штрафстоянку. По факту аварии начато досудебное расследование по уголовной статье.