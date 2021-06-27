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    12:38, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре в аварии погибли два человека

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - После столкновения двух легковушек на месте происшествия погибли водитель и пассажир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 июня, в 02.55, в городе Павлодар на пересечении улиц Астана и Исиналиева, произошло столкновение автомашин «Тойота Виндом» и «Лада Гранта». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомашины «Лада Гранта» скончались на месте», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, машины водворены на штрафстоянку. По факту аварии начато досудебное расследование по уголовной статье.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Общество Павлодарская область
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