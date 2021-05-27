В Павлодаре устроили эксперимент с дорожной разметкой

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Новая пробная жёлтая разметка используется для безопасности участников дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения, привлечения внимания водителей на опасных участках в экспериментальных целях в городе Павлодар, по улице Сатпаева, на участке от улицы Торайгырова до улицы Естая, нанесена дорожная разметка жёлтого цвета. Данная разметка имеет действие разметки 1.1 и 1.3, которые запрещается пересекать», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По его словам, на пересечении улиц Сатпаева-Лермонтова нанесена «вафельная» дорожная разметка, которая запрещает въезд на перекрёсток в случае образования затора. Иначе водители, остановившиеся в пределах перекрёстка, создают тем самым помехи для движения транспортных средств в поперечном направлении.

«За игнорирование требований «вафельной» дорожной разметки предусмотрена ответственность по статье 594 КРКоАП («Предупреждение или штраф три месячных расчётных показателя, в случае повторного правонарушения в течение года - штраф семь МРП). Треугольники красного цвета призваны для информирования водителей об участках дороги, требующих особого внимания (пешеходные переходы, перекрёстки) и носят исключительно информационный и профилактический характер. Разметка 1.4, нанесённая у края проезжей части, обозначает места, где запрещена остановка», - напомнили в полиции.

За игнорирование требований этой разметки предусмотрена ответственность по административной статье - штраф три МРП, в случае повторного правонарушения в течение года - штраф десять МРП, добавили в ДП. Количество новаторских идей и инновационных технологий, внедряемых в автомобильной сфере, чтобы уберечь водителей и пешеходов от несчастных случаев на дорогах, с каждым днём растёт.

«Павлодарскими полицейскими с учётом мирового опыта также вносятся предложения, направленные на снижение аварийности на дорогах. Некоторые из новшеств воплощаются в жизнь», - добавили в департаменте.